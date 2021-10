Stephen King, Squid Game hakkında ilk kez konuştu

Korku ve gerilim türünün yaşayan efsanesi Amerikalı yazar Stephen King kendi eserlerine benzerliğiyle dikkat çeken Netflix’in popüler yapımı Squid Game’e dair sessizliğini bozdu.

Squid Game, özellikle King’in The Long Walk (Uzun Yürüyüş) romanı ve popüler Japon filmi As The Gods Will de dahil birçok eserden esintiler barındırmasıyla gündeme gelmişti. Netflix’in izlenme rekorlarını alt üst eden Squid Game bu nedenle intihalle dahi suçlanmıştı.

Ancak dizi öyle büyük bir yankı uyandırdı ki NBA yıldızı LeBron James’den Güney Kore’nin düşman kardeşi Kuzey Kore hükümetine kadar pek çok farklı kişi ve kurum yapımın elde ettiği başarıya sessiz kalamadı.

James dizinin finalinden memnun kalmadığını dile getirirken Kuzey Kore hükümeti de diziyi Güney Kore toplumunun eleştirisi olarak değerlendirerek yapımı bir propaganda malzemesi olarak kullanmıştı.

Öte yandan We Got This Covered’ın haberine göre diğer birçok eserle birlikte kendi romanlarını da gündeme getiren Squid Game’i nihayet izlediği anlaşılan Stephen King diziden bir replikle Twitter’daki tartışmalara dahil oldu. King şu ifadeleri kullandı:

Squid Game’den bilgelik sözleri: Ağzını kapa ve bir yumurta kap.

King, Squid Game’i The Long Walk’un yanı sıra Azrail Koşuyor (Running Man) kitabına da benzettiğini söyledi.

Squid Game büyük para ödülünü kazanmak üzere ölümcül çocuk oyunlarına katılan bir grup yoksulu konu alıyor. The Long Walk ise distopik biçimde tasvir edilen ABD’de geçen eziyetli yürüyüş yarışmasındaki müsabakaları işliyor. Azrail Koşuyor da ölümcül oyunların yer aldığı bir bilimkurgu romanı.

King söz konusu açıklamasıyla benzerliklerin o kadar abartılmaması gerektiğine işaret etmiş oldu. İlk sezonunun tüm bölümleri Netflix’te yer alan Squid Game ise daha uzun süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.