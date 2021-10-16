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NASA’dan Jüpiter’e 12 yıllık görev
NASA, Jüpiter’i keşfe çıktı. NASA’nın Lucy adlı uzay aracı 12 yıl sürecek yeni görevi için Jüpiter’e yolculuğuna başladı.
NASA, Jüpiter’e Lucy adlı uzay aracını gönderdi. Fırlatma işlemi, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan Atlas 5 roketiyle gerçekleşti.
Lucy, Jüpiter’in önünde ve arkasında bulunan iki asteroit grubunu incelemek için yörüngesine girecek. Uzay aracı, 12 yıl boyunca Jüpiterin etrafındaki alan Truva asteroitlerini inceleyecek.