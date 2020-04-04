Sporcular evde Havadis onlarla

Koronavirüs salgınından evde kalan sporcuların bireysel çalışmalarından görüntüleri Havadis bugün yine sizlerle buluşturuyor

Küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle tüm spor organizasyonunun durduğu, kısmi sokağa çıkma yasağı ile de antrenmanların bile yasaklandığı ülkemizde evlerinde çalışmalar yapan sporcularımızı ikinci haftamızda bugün yine sizlerle buluşturuyoruz.

Havadis olarak son 2 haftadır yayınladığımız sporcularımızdan yenileri bugün yine sizlerle.

Evinin salonunda, balkonunda, bahçesinde, garajında hatta çatısında hareketler yapan sporcularımız yaptıkları çalışmaları bize ulaştırmaları halinde kendilerini yayınlamaya devam edeceğiz.

Bize fotoğraflarınızı atın

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Bugünkü yayınımızda, Rale Güleç (Voleybol – DAÜ), Selin Reşatoğlu (Su Balesi), Serhat Atlı (Güreş – Büyükkonuk), Naz Peker – Su Peker (Su Balesi), Elvin Çavuşoğlu (Çocuk Fitnes), Derih Şah Çocuk Fıtnes) ve Turgay Hıdıroğl (Tenis – GAÜ) yer alıyor.

Diğer sporcularımızın da evdeki çalışmalarından fotoğraflarını bundan sonraki süreçte yayınlamayı sürdüreceğiz. Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.

Tonguç KOTAK