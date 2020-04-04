İyimser olmak isterdim !

Coronavirüsü ortaya çıkınca ülkede hem ekonomi, hem insanların psikolojisi, hem de spor çöktü.

Ülke zor bir süreçten geçiyor. Tünelin ucunu görebilmek için erken, ama ülke sporunun durumuna bakacak olursak, orada kara bulutlar dolaşıyor.

Basketbol, Voleybol ve Hentbol yani salon sporları da önlerini göremiyorlar. Ne olacak herkes şu an beklemede.

Basketbolda nasıl bir yol bulunacağını federasyon başkanı Ahmet Sütcü bize açıkladı. Net bir şekilde kulüplerle karar vereceğini söyledi. Doğru da yaptı ama kulüplerin en büyük sorunu bu değil ki. Sözleşme yaptıkları yabancı oyuncuların durumu ne olacak?

YDÜ’de 2 ABD’li, Koopspor’da bir ABD bir de Sırp oyuncu, bu iki kulübün önünde duran en büyük sıkıntı. GAÜ’de iki oyuncu okulda okuyor ama profesyonel oyuncu konusu da sıkıntılı. Lefke Avrupa Üniversitesi ve Soyerspor da ayni sorun var ve nasıl çıkacakları konusunda çok merak ediyorum. Yani sıkıntı büyük.

Gelelim Voleybola. Büyüklerde finaller oynanmadan bu kriz ortaya çıktı. Enver başkan 5 ay diyor.

Ben en büyük sorunu yazayım. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Trinidad’lı oyuncusu Renete Forde virüs krizi çıkmadan ülkesine gitti. Bu sıkıntı bitene kadar ülkede yok. O bir sorun. Lefke Avrupa Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’un kadın ve erkek takımlarında sözleşmeli oyuncuları var. Bunlara ödemek zorunda oldukları paralar var. Onlar ne olacak? O da bir soru işareti.

Hentbol Federasyonu’nda da başkan Bahadır Ayhan ile konuştum orada da ayni sorunlar var. Kulüplerin sözleşme yaptığı yabancı oyuncular var. Bunlar zor konular.

Basketbol, Voleybol ve Hentbol federasyonlarını hem kulüplerin sorunları, hem de kendi bütçeleri de zorluyor. İşimiz gerçekten zor.

Ben iyimser olmak isterdim, ama daha tünelin ucunu görmek için çok ama çok erken.

Zor günler bizi bekliyor.