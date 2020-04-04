Köşe Yazarları

SIRADAKİ SALGIN

4 Nisan 2020
Ahmet Okan
Ahmet Okan

Bundan sonra da birçok bilinmedik virüsün, salgın hastalıkların insanlığa saldıracağı (!) yersiz bir öngörü değildir.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük ihtimal dünyayı zapt eden fetihçi salgın hastalıklar olacaktır…

Belki sıradaki salgın başka türlü olur; şaşırtıcı, hatta hiç ihtimal verilmeyen dünyayı değiştirmeye aday bir şey.

Öyle bir salgın ki yayıldıkça herkes birbirine sarılsın,

Sarıldıkça hastalık yaygınlaşsın,

Sınırları aşsın;

Öpüşmeyenler öpüşsün,

El ele tutuşmayanlar tutuşsun,

Göz göze gelmeyenler gelsin,

Sevmeyenlerin yüreğine birdenbire sevda düşsün;

Aşka apansızın yakalanmış olsun virüse bulaşanlar;

Öyle ki en ileri aşaması “seni seviyorum” demek olsun,

Sevgiden, hasretten inim inim inlesin hastalığa yakalananlar;

Hekimler bir o kadar çaresiz kalsın,

Hastalığa yakalananların değil,

Yakalanmayanların çaresi bulunamasın…

Grup Yorum’un üyelerinden açlık grevinde olan Helin Bölek öldü.

288’inci gününde dayandı kapıya ölüm.

Onu fetihçi bir hastalık öldürmedi,

Onu şarkısızlık öldürdü;

Türküsüzlük…

Sıradaki salgın öyle olsun ki herkes şarkı söylemeye yakalansın,

Hastalık dilden dile yayılsın,

Sınırları aşsın,

Öyle bir salgın ki kapılar kapanacağına açılsın,

Öyle bir hastalık ki uçaklarla uçurtmalar yarışsın göklerde,

Şarkılar bütün dünyaya yayılsın; yıksın duvarları ve kötü olan her şeyi.

Öyle ki kimin yüreğinde kirlenme varsa şarkılarla temizlensin,

Öyle bir salgın ki, hastalığa yakalananlar değil, yakalanmayanlar çaresiz kalsın…

 



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