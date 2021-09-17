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SpaceX’in ‘uzay turistlerinden’ ilk görseller

17 Eylül 2021
uzay turistleri





ABD’nin uzay programını yöneten NASA’nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk görseller paylaşıldı.
NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden tarihte ilk defa tamamı sivillerden oluşan astronotlar, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya’nın yörüngesine ulaştı.
SpaceX'in amatör astronotlarından ilk fotoğraflar - Sputnik Türkiye
© SpaceX/Inspiration4
3 günlük uzay yolculuğu kapsamında ‘uzay turistleri’ olarak adlandırılan ekipten, ilk görseller paylaşıldı.
SpaceX'in amatör astronotlarından ilk fotoğraflar - Sputnik Türkiye
© SpaceX/Inspiration4
Astronotların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD’nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor.
SpaceX'in amatör astronotlarından ilk fotoğraflar - Sputnik Türkiye
© SpaceX/Inspiration4
Her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.
SpaceX'in amatör astronotlarından ilk fotoğraflar - Sputnik Türkiye
© SpaceX/Inspiration4
Yolculuk, SpaceX’in tamamı sivil bir ekiple dünyanın etrafında gerçekleştirileceği ilk sefer olması açısından önem taşıyor.







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17 Eylül 2021


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