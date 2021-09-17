Teknecik Santrali için alınan yakıttan analiz edilmek üzere numune alındı

Teknecik Elektrik Santraline ihalesiz, doğrudan alım yoluyla akaryakıt temin edilmesinin ardından akaryakıt kalitesi konusunda kamuoyunda ortaya çıkan tartışmalar üzerine Ombudsmanlık, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Sivil Toplum ve Belediyelerin temsilcilerinin katılımıyla, analiz edilmek üzere yakıttan numune alındı.

Numune alma işlemine katılan yetkililer, prosedürün tamamlanarak numunelerin mühürlenmesinin ardından, BRT’ye açıklamada bulundu.Ombudsman Emine Dizdarlı, toplum sağlığının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, toplumda birkaç haftadır akaryakıt konusunda yaşanan tedirginliği rahatlatmak için Ombusdmanlık, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Belediyeler, El-SEN ve Yeşil Barış hareketi temsilcilerinin gözetiminde, numune alımı yapıldığını belirtti.

Dizdarlı, gemide bulunan 12 bin tonluk akaryakıtın tank bazında 12 tanktan, alt, orta ve üst olmak üzere 3’er örnek alınarak, tutanak altında örnekler mühürlendikten sonra 2 set halinde Türkiye’ye gönderileceğini kaydetti.

Analiz sonuçlarından, halk sağlığını tehdit etmeyecek sonuçlar çıkmasını dileyen Dizdarlı, analiz sonuçlarına göre değerlendirme yapılacağını ifade etti.

Analizlerin 2 farklı laboratuvarda yapılacağını söyleyen Dizdarlı, sonuçların en geç Salı günü çıkacağını kaydetti. Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun da, Başbakan Ersan Saner’in talimatıyla, Başbakanlık denetleme kurulunun bu ekibe dahil olduğunu belirterek, söz konusu numunelerin Başbakanlık Denetleme Kurulu görevlisi 2 kişi, platform ve elektrik kurumu temsilcilerinden oluşan heyet eşliğinde Mersine gönderileceğini ve 2 ayrı laboratuvara teslim edileceğini belirtti.

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da ayda 2-3 kez akaryakıt tankerlerinin santrale geldiğini ve bunlara numune alım ve analiz işlemlerinin düzenli aralıklarla yapıldığını ifade ederek bugüne kadar değerlenin üzerinde yakıt alımı yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Gürcan Erdoğan, Kıb-Tek’in gizlediği ya da endişelendiği bir durum olmadığını, analiz raporlarının toplumla paylaşılacağını vurguladı.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da ihalesiz akaryakıt alımı ve yakıtın temizlik ve kullanılabilirliğinin yaklaşık 25 gündür kamuoyunun gündeminde tartışıldığını dile getirerek, bölgenin yerel yönetimi olarak vatandaşların endişelerini gidermek için bir platform oluşturarak böyle bir adı attıklarını söyledi.

El-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif de numune alma prosedürünün titiz bir çalışmayla tamamlandığını belirterek, sonuçların beklenmesi sürecinde ülkede kesintiye neden olacak bir durumun bulunmadığını, stokların yeterli olduğunu söyledi.

Yeşil Barış hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir de bir çevre örgütü olarak haftalardır kamuoyunda tartışılan konuya dahil olduklarını belirterek sonuçların standartlara uygun çıkmasını diledi.