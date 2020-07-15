Sosyal Sigorta Affı başvuruları Eylül ayına kadar uzatıldı

Sosyal Sigortalar Dairesi yaptığı açıklamada, Sosyal Sigorta Affı başvurularının 20 Eylül’e, ödeme süresinin ise 21 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle;

“10 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 90/2020 ve 91/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası çerçevesinde ödeyebilmek için Dairemize yapacakları başvuru süresi 30 Eylül 2020 tarihine , ödeme süresi ise 21 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Dairemize birikmiş prim borçları bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara önemle duyurulur.”