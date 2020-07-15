Kıyılarımızda 6. kurban

Dün Boğaz plajında bulunan dişi caretta caretta ile birlikte 1 Temmuz tarihinden itibaren 6 caretta caretta kıyılarımızda ölü olarak bulundu.

Sahilde hiç iz bulunmaması nedeniyle kaplumbağanın suda öldürüldüğüne dikkat çeken SPOT her kaplumbağanın yaklaşık 3-6 yuva bıraktığını, öldürülen 6 kaplumbağa ile bu sayının yaklaşık 25 olduğunu açıkladı.

SPOT’un açıklaması şöyle:

Bu sabah boynunda yırtılma olan bir kaplumbağa SPOT’a (Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’ne) bildirildi. Otopsi, bunun yine yumurtalı bir başka yuvalayıcı dişi loggerhead (caretta carretta )kaplumbağası olduğunu ortaya koydu. 1 Temmuz’dan bu güne, bu tür yaralanmalara sahip altıncı kaplumbağa ve henüz incelenmemiş en taze kaplumbağa. Kumda hiç iz olmadığından dolayı kaplumbağanın karaya yuvalamaya/yumurtlamaya çıkdığına inanmıyoruz. Aksine yerel bir sakin tarafından sabah 06.00 civarı bulunmadan kısa süre önce denizde öldürülüp karaya vurduğunu düşünüyoruz. Tüm ilgili otoriteler, Boğaz plajındaki deniz kaplumbağalarına yapılan saldırılarla ilgili olarak bilgilendirildi. maalesef durum devam ediyor. Caretta kaplumbağaları bir sezonda üç ila altı yuva bırakabilir, bu nedenle bu altı hayvanın ölümü, bu plaj için yaklaşık 25 yuva ve on yıllar boyunca birçok yuva kaybı anlamına gelecektir. Kıbrıs’ta deniz kaplumbağaları için önemli bir yer olan bu plaj, kontrolsüz ve yasadışı yapılaşma, ışık kirliliği, gece başıboş hayvanlar ve geceleri insan rahatsızlığı nedeniyle yuvalanma ve üreme başarısının azalmasına neden oluyor. İspanya kadar uzaktan binlerce kilometre göç ederek bu sahillere yumurtlamaya gelen bu kaplumbağaların barış içinde yuvalamalarına izin verilmesi ve öldürülmesi büyük bir utançtır.