KıbrısManşet

Dizdarlı: Rapor eldeki olanaklarda göz ardı edilemediğinde gayet güzel olmuştur

15 Temmuz 2020
Bülent Dizdarlı
Bülent Dizdarlı

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “K.K.T.C Covid 19 Raporu” ‘nun eline dün ulaştığını ve raporun eldeki olanaklarda göz ardı edilemediğinde gayet güzel olduğunu belirtti. Yapılan paylaşım şöyle;

“ RAPOR HAKKINDA Kİ KİŞİSEL DÜŞÜNCEMDİR

 

Sağlık Bakanlığı’nın “K.K.T.C Covid 19 Raporu” elime dün saat 15.00 dolaylarında ulaştı.  Raporu iki kez okuma olanağı buldum.

Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim : söz konusu rapor eldeki olanaklarda göz ardı edilemediğinde gayet güzel olmuştur.

Tabi ki bu güzellik, rapor bize ulaştırılmadan iki saat önce yayımladığım sosyal medya iletisini geri çekmemi gerektirmez. Çünkü bakanlık mayıs ayında yapması gereken raporlamayı temmuzda yapmıştır. Birde pazartesi mecliste “rapor hazır bir iki saate kadar Başkanlığa iletilecek “ denilmesine rağmen bu gerçekleşmemiştir. İyi ki toplantı ertelenmiştir : Zira rapor yine toplantının başlangıç saatinde değil bitiş saatinde gönderilmiştir

Rapor Mart ayından Nisan sonuna kadar olan süreci kapsamaktadır. 1 Temmuz sonrası dönem yoktur. Ancak bunu normal karşılarım. Daha sonra ekleneceğini umarım ve beklerim.

Raporun Kitapçık değil de E-posta olarak yayımlanmasını da daha sürecin bitmemesi nedeniyle çok olumlu karşılıyorum . Bu yönde yapılan eleştirilere katılmıyorum.

Başta da dediğim gibi Rapor ufak tefek ifade hataları olmasına karşın güzel hazırlanmıştır. Keşke geç de kalınmasa ve BM nezdinde zor durumlara düşmeseydik.

Raporun İngilizce versiyonu da başka bir arkadaşımca incelenmektedir. Yarın İki toplumlu Teknik Komite ‘nin Türk üyeleri olarak toplanacak ve raporu muhataplarımızla görüşmeye hazırlanacaktı

Bilginize sunulur…”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Rapor Cumhurbaşkanlığı’na ulaştı

Rapor Cumhurbaşkanlığı’na ulaştı

14 Temmuz 2020
Photo of Posta Dairesi 20 Temmuz’a özel tarih damgası tatbik edecek

Posta Dairesi 20 Temmuz’a özel tarih damgası tatbik edecek

14 Temmuz 2020
Photo of Özyiğit: Vakıflarda partizanlığın dik alası yapılmakta

Özyiğit: Vakıflarda partizanlığın dik alası yapılmakta

14 Temmuz 2020
Photo of Hal Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor

Hal Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor

14 Temmuz 2020
Photo of Alayköy’de yangın

Alayköy’de yangın

14 Temmuz 2020
Photo of Elektrik akımına kapıldı

Elektrik akımına kapıldı

14 Temmuz 2020
Photo of Gençsoy’un ölüm sebebi açıklandı

Gençsoy’un ölüm sebebi açıklandı

14 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi

Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi

14 Temmuz 2020
Photo of Akıncı: Lokmacı’nın açılması için iş birliğine hazırız

Akıncı: Lokmacı’nın açılması için iş birliğine hazırız

14 Temmuz 2020
Photo of Dizdarlı’nın rapor isyanı: Yeter ama!

Dizdarlı’nın rapor isyanı: Yeter ama!

14 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı