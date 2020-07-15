Tarihi iskeleden bir parça da koptu!

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Gemikonağı İskelesi üzerinden bir tren rayının daha koptuğunu açıkladı. Tarihi bir öneme sahip iskelenin ahşap kısımlarının da içler acısı durumda olduğunu belirten Karlıtaş, yetkililerden geç kalmadan birt tarihi kurtarmak için girişimde bulunmalarını istedi.

Karlıtaş’ın açıklaması şöyle:

Gemikonağı İskelesi üzerindeki tren raylarından biri daha koptu… Ahşapların durumu da vahim durumda. Hem Kırmızı liman ( Demir Liman – Mangli’nin Limanı ), hem de CMC Limanı, ahşap liman, tahta liman olarak bilinen, uluslararası tanınmışlığı olan limanın, iskelelerini daha fazla geç kalmadan kurtarmalıyız…