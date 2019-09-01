Bu görüntü Gemikonağı’na yakışmıyor

Uzun yıllar CMC’nin bölgeden çıkardığı madenin gemilere yüklenmesi için kullanılan, 80’li yıllarda ise kısa bir süre portakal ihracatında yükleme iskelesi olarak hizmet veren iskele şimdilerde denize uzanan bir hurdalık

Gürsel KARAGÖZLÜ

Kıbrıs Madencilik Şirketi (CMC), Lefke bölgesinde tonlarca atığın yanı sıra, hurdaya dönen birçok bina ve gereç de bıraktı. Gemikonağı’nda ‘Tahta İskele’ olarak bilinen ve bölgeye yaklaşan gemilere, maden yüklemek için uzun yıllar kullanılan iskele de bunlardan biri.

Maden Yükleme İskelesi olarak da bilinen iskele 80’li yıllarda bir süre Türkiye’ye portakal ihracı ve Türkiye’den elma ithali için de bölgeye yaklaşan küçük yük gemilerine hizmet verdi.

Gemi çarptı, harap oldu

İskelenin portakal ihracı ve elma ithali için kullanıldığı dönemde, fırtınalı bir günde bölgeye yaklaşan küçük yük gemisi, batmamak için Kırmızı İskele olarak da isimlendirilen iskelenin ayaklarına bağlandı. Şiddetli fırtına, geminin iskelenin ayağına vurmasına neden oldu. Bir ayağı kopan iskele kullanılamaz hale geldi.

Ne tamir edildi ne de yıkıldı

80’li yıllardan günümüze kadar gerek Gemikonağı, gerekse CMC’nin geride bıraktığı tahribat hep hükümetlerin gündeminde oldu. Zamam Zaman farklı projeler oluşturuldu, CMC alanı kiralandı ancak fiiliyatta hiç birşey yapılmadı. Kırmızı İskele de ne yıkıldı ne de tamir edildi. İskele üzerindeki tren rayları ise zaman zaman fırtınanın etkisiyle denize düşüyor.

Balıkçılar kullanıyor

Üzerine çıkılması yasak olmasına rağmen Kırmızı İskele bazen amatör olta balıkçıları tarafından balık kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Kırmızı İskele iskelesi üzerine çıkarak balık avlayan bir bölgeli iskeleden denize düştü. Bir gün sonra amatör balıkçı ölü olarak bulundu.

Tamir edilmeli

Bölge sakinleri ve bölgeye giden ziyaretçiler bu görsel kirliliğin Gemikonağı’na yakışmadığından yakınıyor. Bölge halkı iskelenin tamir edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.