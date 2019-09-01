Ayağının tozuyla işe başladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Lute, dün akşam adaya geldi bugün liderlerle görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, dün akşam Kıbrıs’a geldi.

Rum haber kaynaklarına göre, Lute, bugün ise iki liderle bir araya gelecek.

Lute’un sabah 11.00’de Rum Başkanlık Sarayında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, öğleden sonra 17.00’de ise Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bir araya geleceği ve adadan ayrılmasından önce, Pazartesi günü yeniden liderlerle bir araya gelmesinin ihtimal dâhilinde olduğu da belirtiliyor.