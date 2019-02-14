FutbolSpor

Son şampiyona Dum Dum şoku: 2-4

14 Şubat 2019
cihangir dumlupınar

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Emine Yarkın, Hüseyin Özaşık

Cihangir: Enver İyci, Fırat Ersalan, Nurettin Gecekuşu, Mikail Sivri, Ertan Bulut, Erol Aksunlar, Ali Öztürk (Dk.106 Doğan), Çağlar Toklu, Yannick, Uche Sunday, Henri Belle (Dk. 55 Musa) (Dk.91 Salih Say)

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan Delideniz, Turgut Kaçar, Abbas Osum, Mert Yücetürk (Dk.96 Ali), İsmail Tırlık, Ali Bayır, Mert Güclücan (Dk.96 Ali Bayır), Hicabi Demir (Dk.76 Ender), Burak Karabacak, Tahsin Kaya (Dk.77 Mehmet), Hüseyin Kayalılar

Kırmız kart: Dk.115 Salih Say (Cihangir)

 

Kıbrıs Kupası 2.turunda 1. Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar büyük bir sürprize imza atarak son şampiyon Cihangir’i kupanın dışına itti.

Dumlupınar normal süresi ve uzatmaları 0-0 tamamlanan karşılaşmada deplasmanda mücadele ettiği Cihangir’i penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İlk devrede Cihangir forması giyen ve ara transferde Dumlupınar’a giden kaleci Türkkan Delideniz kalesinde devleşirken Cihangir’de Salih Say 115. dakikada kırmızı kart gördü.

Penaltı atışlarında Cihangir takımının gollerini Nurettin ve Yannick gole çevirirken, Y.Dumlupınar’da Hüseyin, Burak, Berke ve İsmail penaltı atışlarını golle sonuçlandırarak Dumlupınar’ı çeyrek finale taşıdılar.

Kıbrıs Kupası’nın son şampiyonu Cihangir ise 2. turda kupaya veda etti.

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