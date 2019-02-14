Düellodan Ozanköy çıktı: 3-2

Yer: Çatalköy Mustafa Özkayım Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Recep Yamuk, İsmail Egeli
Ozanköy: Mehmedemin, Saydam (Dk.75 Özcan Saygı), Aytun, Mustafa, Hasan (Dk.106 İsmail), Aksel (Dk. 46 Özcan Dağ), Bekir, Yulian, Kaan, Lawrence, Gökhan (Dk.46 Muhammet)
Düzkaya: Yunus, Ahmet Karal, İbrahim (Dk.46 Cenker), Onur Rıza, Nersin, Serkan, Süleyman, Uğur (Dk.105 Mustafa), Bilal, Salih (Dk.62 Reşat), Hüseyin Türcan (Dk.46 Ferdi )
Goller: Dk.17 (pen.) ve Dk.52 Soydan, Dk.110 (pen.) Muhammet (Ozanköy) – Dk.60 Süleyman, Dk.69 (pen.) Nersin (Düzkaya)
Kıbrıs Kupası 2.turunda normal süresi 2-2 sona eren mücadelede Ozanköy uzatma dakikalarında bulduğu golle Düzkaya’yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
İki 1. Lig takımın karşılaştığı 2. turda Ozanköy’e turu getiren golleri 17’de (penaltıdan) ve 52’de Soydan ile 110. dakikada penaltıdan Muhammet kaydetti.
Düzkaya’nın gollerini ise 60’ta Süleyman ve 69. dakikada penaltıdan Nersin attı.