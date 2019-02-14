FutbolSpor

Baf, Kaymaklı’yı uzatmada geçti: 3-1

14 Şubat 2019
baf

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Halil E. Canaloğlu, Necmi Bulut

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Joseph, Lawal, Ahmet Hatay, Fikri, Mehmet Göktaş, İbrahim, Azat Tip (Dk.61 Tahsin), Hasan Sedatgil, Erdinç (Dk.97 Hasan Bucak), Hafız Konkoni (Dk.71 Berk)

Küçük Kaymaklı: Raif, Şevket (Dk.70 M. Koyuncu), Bahadır, Sena (Dk.116 M. Uluboy), Rifat, Taner, Tamen Medrano, Arda (Dk.56 Ramadan), Berkem, Erdoğan Murat (Dk.90+1 Muhammet), Evor John Bello

Goller: Dk.16 Hafız Konkoni, Dk.113 Joseph, Dk.115 Hasan Sedatgil (BÜY) – Dk.57 Rifat (K.Kaymaklı)

Kırmızı Kart: Dk.86 Bahadır (K.Kaymaklı)

 

Kıbrıs Kupası 2. turunda Baf Ülkü Yurdu, konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı uzatmalarda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan maçın 90 dakikalık normal süresi 16. dakikada Baf’tan Hafız ve 57’de Kaymaklı’dan Rifat’ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi.

Baf, uzatmaların 113. dakikasında Joseph ve 115. dakikasında da Hasan Sedatgil’in golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını son 8 takım arasına yazdırdı.

  1. dakikada Bahadır’ın kırmızı kart görmesiyle Kaymaklı 10 kişi tamamladığı maçın ardından kupaya 2. turda veda etti.
Etiketler


İlgili Makaleler

macila

Macila ve Harper şampiyonluğa koşuyor

14 Şubat 2019
Lefke-Doğan

Doğan kupada da uçuyor: 0-3

14 Şubat 2019
cihangir dumlupınar

Son şampiyona Dum Dum şoku: 2-4

14 Şubat 2019
ozanköy

Düellodan Ozanköy çıktı: 3-2

14 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı