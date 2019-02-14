Baf, Kaymaklı’yı uzatmada geçti: 3-1

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Halil E. Canaloğlu, Necmi Bulut

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Joseph, Lawal, Ahmet Hatay, Fikri, Mehmet Göktaş, İbrahim, Azat Tip (Dk.61 Tahsin), Hasan Sedatgil, Erdinç (Dk.97 Hasan Bucak), Hafız Konkoni (Dk.71 Berk)

Küçük Kaymaklı: Raif, Şevket (Dk.70 M. Koyuncu), Bahadır, Sena (Dk.116 M. Uluboy), Rifat, Taner, Tamen Medrano, Arda (Dk.56 Ramadan), Berkem, Erdoğan Murat (Dk.90+1 Muhammet), Evor John Bello

Goller: Dk.16 Hafız Konkoni, Dk.113 Joseph, Dk.115 Hasan Sedatgil (BÜY) – Dk.57 Rifat (K.Kaymaklı)

Kırmızı Kart: Dk.86 Bahadır (K.Kaymaklı)

Kıbrıs Kupası 2. turunda Baf Ülkü Yurdu, konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı uzatmalarda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan maçın 90 dakikalık normal süresi 16. dakikada Baf’tan Hafız ve 57’de Kaymaklı’dan Rifat’ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi.

Baf, uzatmaların 113. dakikasında Joseph ve 115. dakikasında da Hasan Sedatgil’in golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını son 8 takım arasına yazdırdı.