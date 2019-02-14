Doğan kupada da uçuyor: 0-3

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, İsmail Ercan, Ahmet Özkurtuluş

Lefke: Mehmet, Aykut, Yakup, Mehmet Volkan, Bidemi, Candy (Dk.88 Kaan), Uzor, Mustafa (Dk.52 Ali), Yılmaz, Semih (Dk.64 Yusuf), Kasım

Doğan Türk Birliği: Ozan, Serhan, Ahmet, Aydın, Sercan, Eko (Dk.63 Cemal), Raheem, Çağrı, Kenan (Dk.82 Yiğitcan), Okafor (Dk.75 Ali), Bayram

Goller: Dk.7, 49 Okafor, Dk.58 Ahmet Sönmez (DTB)

Kıbrıs Kupası 2.turunda Doğan Türk Birliği Lefke’yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Süper Lig’de de şampiyonluk yarışına ortak olan Doğan Türk Birliği’ne kupadaki zorlu Lefke deplasmanında galibiyeti getiren golleri 7. ve 49.dakikalarda Okafor ile 58.dakikada Ahmet Sönmez kaydetti.

Lefke ise kupaya 2. turda veda etti.