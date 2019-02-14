Macila ve Harper şampiyonluğa koşuyor

2019 Polaris Ralli Sprint Şampiyonası’nın 3’üncü ve son yarışı 3 Mart’ta Girne’de gerçekleşecek. İlk iki tur sonunda genel klasmanda Edim Macila-Eser Harper ikilisi liderliği ele geçirdi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlediği 2019 Polaris Ralli Sprint Şampiyonası’nın 3’üncü ve son yarışı 3 Mart’ta Girne’de gerçekleşecek. İlk iki tur sonunda genel klasmanda pilot Edim Macila ve co-pilotu Eser Harper liderliği ele geçirdi. İbrahim Damdelen-Ahmet Behlül ikilisi ikinci sırada yer alırken, Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ise üçüncü sırada bulunuyor. Sınıf 1’de Vural Vurur-Turgut Albayrak ikilisi ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Mehmet Kamiloğlu-Yasemin Kamiloğlu ikilisi, üçüncü sırada ise Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi yer alıyor. Sınıf N’de ise İbrahim Damdelen-Ahmet Behlül ikilisi liderlik pozisyonunda bulunurken, ikiliyi Yetkili-Harun Çakır ikilisi takip ediyor. Sınıf N’de 3’üncü sıranın sahibi Fırat Merttürk-Mehmet Çocuk ikilisi. Zorlu hava şartlarına renk ve heyecan katan UTV tipi yarış araçların içinde bulunduğu Sınıf R’da Edim Harper ve co-pilotu Eser Harper lider konumda bulunurken, ikiliyi 17 yaşındaki genç ve yetenekli pilot Ahmet Kofalı ve co-pilotu Buğur Kambillili takip ediyor.

Son tur 3 Mart’ta Girne’de

Polaris Kış Kupası’nda 3’üncü ve son ayak yarışı 3 Mart Pazar günü Girne’de gerçekleşecek. Saat 11.00’de başlayacak yarış ile şampiyonanın kazananı da belirlenecek. Şampiyona’nın ödül töreni Girne’de bulunan Polaris Showroom’da gerçekleşecek. 3’üncü yarışın kayıtları 28 Şubat’ta kapanacak.

Pilotlar Genel Klasman Puan Durumu

Pilot Lefkoşa Yarışı Sinde Yarışı Toplam

1.Edim Macila 10 15 25

2.İbrahim Damdelen 12 6 18

3.Ahmet Kofalı 6 10 16

4.Mustafa Bulutoğuları 15 – 15

5.Göksel Macila – 12 12

6.Necati Güney 5 4 9

7.İrfan Göçen 8 – 8

8.Celal Bozbeyli – 8 8

9.Kağan Erülkü 1 5 6

10.Cahit Yetkili 4 – 4

11.Vural Vurur 3 1 4

12.Mehmet Kamiloğlu – 3 3

13.Fikri Macila 2 – 2

14.Iraz Tuğberk – 2 2

Co-Pilotlar Genel Klasman Puan Durumu

Co-Pilot Lefkoşa Yarışı Sinde Yarışı Toplam

1.Eser Harper 10 15 25

2.Ahmet Behlül 12 6 18

3.Buğur Kambilili 6 10 16

4.Mustafa Yücener 15 – 15

5.Yücel Topcu – 12 12

6.Yunus Özyay 5 4 9

7.Mehmet çağla 8 – 8

8.Taykun Erdal – 8 8

9.İbrahim Kara – 5 5

10.harun Çakır 4 – 4

11.Turgut Albayrak 3 1 4

12.Yasemin Kamiloğlu – 3 3

13.Cemal Arsal 2 – 2

14.Efe Özhakkı – 2 2