Kıbrıs

Hamitköy’de ev yangını

14 Şubat 2019

14.2.2019 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Hamitköy’de Aldora Sitesinde bulunan Bilal Selviler’e ait ikametgahın yatak odasında elektrikli sobanın battaniyeye temas etmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu konu yatak odasında bulunan iki adet yatak, elbise dolabı, muhtelif giyim eşyaları yanarak zarar görürken, pencere camı ısıdan patladı ve diğer odalar ise oluşan isten zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

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