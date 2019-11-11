SoL: Halkımız bankalar karşısında savunmasız bırakıldı

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Meclisten yeni geçen ve icranın kolaylaştırılmasını öngören Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın, çok büyük ekonomik ve sosyal sorunlara yol açacağını belirterek, halkın özellikle bankalar karşısında savunmasız bırakıldığını vurguladı.

İcraları kolaylaştırma adına yapılan yasanın, sadece alacaklıyı koruduğunu ve borcu olan herkesi, herşeyini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığının altını çizen Korkmazhan, “Bu yasa yalnızca borcunu ödeyemeyen insanları değil, ayrıca ailelerinin ve yakın arkadaşlarının herşeyinin haczedilmesinin önünü açmaktadır” dedi.

Yasanın bankaları ve sermayeyi koruma altına alıp, dar gelirli, yoksul ve çalışan kesimleri aileleri ve yakın çevresi ile birlikte çok büyük tehditler ile karşı karşıya bıraktığını vurgulayan Korkmazhan, “insanların borcunu ödeyememesinin en büyük nedeni büyük oranda içinde yaşadığımız eşitsizliğe ve sömürüye dayalı çarpık ekonomik sistemdir. Borcunu neden ödeyemediğine bakılmaksızın, tüm borçluları dolandırıcı katagorisine koyup cezalandıran bu yasa utanç vericidir” dedi.

Fazi yasası ve çalışan bir icra mekanizması şart!

Borçların ödenememesi sorunu ile ilgili esas sorunları görmezden gelen UBP-HP hükümetinin, işin kolayına kaçarak korkunç bir icra yasası çıkarmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Herşeyden önce borçların ödenememesinin ve katlanmasının esas nedeni olan birleşik faiz uygulaması derhal kaldırılmalıdır. Borcun ana parayı geçmeyeceği, fazilerin keyfi ve sınırsız bir şekilde yükseltilemeyeceği, çağdaş bir faiz yasası bir an önce yapılmalıdır. Ayıca Bankaları denetim altına alacak etkin bir yasaya da ihtiyaç vardı” dedi.

İcra ile ilgili en önemli sorunun ise icranın ülkemizde çalışmadığı gerçeği olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, atılması gerekn bir diğer önemli adımın etkin bir icra mekanizması oluşturmak olduğunun altını çizdi.