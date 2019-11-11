Kıbrıs

Girne’de trafiğe kapalı yol uyarısı

11 Kasım 2019
Trafik

Girne’de yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Girne Turgut Tahsin Caddesinde trafiğin bugün 17:00-24:00 saatleri arasında kontrollü bir şekilde verileceği duyuruldu.

Çalışmalar nedeniyle yarın Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı 17:00-24:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Çalışmalar süresince, yolun doğu güzergahından Turgut Tahsin Sokak’a dönüş yapılamayacak ve araçlar Ziya Rızkı Caddesi’nden Sedat Simavi Caddesi’ne yönlendirilecek.



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