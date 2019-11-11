Kıbrıs
Girne’de trafiğe kapalı yol uyarısı
Girne’de yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Girne Turgut Tahsin Caddesinde trafiğin bugün 17:00-24:00 saatleri arasında kontrollü bir şekilde verileceği duyuruldu.
Çalışmalar nedeniyle yarın Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı 17:00-24:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Çalışmalar süresince, yolun doğu güzergahından Turgut Tahsin Sokak’a dönüş yapılamayacak ve araçlar Ziya Rızkı Caddesi’nden Sedat Simavi Caddesi’ne yönlendirilecek.