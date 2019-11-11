Kıbrıs

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyuru ve uyarı

11 Kasım 2019

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyuru ve uyarı… 18 Kasım- 27 Aralık tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışları yapılacağı duyuruldu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 20.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından, belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi:

“Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu Karpaşa hattın doğusu

Doğuda Yumru T. – Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,

Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 500 m. hattının kuzeyi,

Kuzeyde Karpaşa – Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”



Etiketler

İlgili Makaleler

2 bin hurma fidanı

2 bin hurma fidanı dikildi

11 Kasım 2019

Döveç Group’tan doğaya ve enerjiye dev yatırım

11 Kasım 2019

SoL: Halkımız bankalar karşısında savunmasız bırakıldı

11 Kasım 2019
Trafik

Girne’de trafiğe kapalı yol uyarısı

11 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı