Döveç Group’tan doğaya ve enerjiye dev yatırım

Kuzey Kıbrıs’ta inşaat sektörüne yön veren Döveç Group, Sadece konut sektörüne yatırım yaparak değil içeriği tamamen doğa dostu ve günümüz teknolojisine, yaşam konforuna uygun projeler üreterek ülke ekonomisine ve çevreye büyük katkı sağlamaktadır.

Döveç Group, kurulduğu günden bugüne kalitesi ile ön plana çıkmayı başarmakta ve müşterilerine verdiği güven ile öncü işlere imza atmaya devam etmektedir. “Sağlıklı yaşam, çevreye karşı duyarlılık ve sosyal sorumluluk bilinciyle” yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına önem veren Döveç Group, çevre duyarlılığının en somut örneklerini ASLAN KÖY ‘de kurduğu Kuzey Kıbrıs’ın en büyük 4. güneş enerjisi Santrali ile göstermektedir.

Aslan Köy ’de 20 Dönümlük bir alanda 3336 adet 330 Watt güneş paneli kurulumu tamamlanmıştır. 1100 kWp gücünde Döveç Group Güneş Enerji Santralinin 1 yıllık dönemde yaklaşık 400 konuta yetecek 2 milyon kWs elektrik enerjisi üretmesi planlanmaktadır. Döveç Group Şirketlerinin enerji ihtiyacının karşılanması için Döveç Construction ve Alfam Öğrenci Yurtları tarafından kurulan güneş enerjisi Santrali Döveç Group’un çevreye verdiği önemi yansıtmaktadır.

Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, ASLAN KÖY ’de Döveç Group şirketleri Döveç Construction ve Alfam Öğrenci Yurtları tarafından kurulan güneş enerjisi sisteminin bölgede istihdam yaratacağını, çevreye ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Tesisin yılda yaklaşık 1,400,000 kg değerinde karbondioksit salınımını önleyeceğini belirten Döveç, bu miktarın yılda 62,235 ağacın temizlediği karbondioksit miktarına eşit olduğunu vurguladı. Bu tesisin ülkemize ve doğamıza hayırlı olması dileklerini iletti.

İnsan, çevre ilişkisine önem veren Döveç Group, Kuzey Kıbrıs’ın marka şirketlerinden biri olmanın bilincinde sosyal sorumluk projelerini her zaman ön planda tutmaktadır. Ülke değerlerine saygılı ve kaliteli üretim anlayışıyla gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre, yeşil bir ülke bırakma sorumluluğu ile istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecektir.

Bu projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan bölge halkına, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Paşa köy Belediyesi’ne, Aslan köy Muhtarlığına, Döveç Group çalışanlarına, tüm taşeronlarımıza, kurulumu gerçekleştiren BAR-ER Enerji Ltd’e ve emeği geçen herkese teşekkür eder, ülkemize hayırlı olmasını dileriz.