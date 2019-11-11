Kıbrıs

2 bin hurma fidanı dikildi

11 Kasım 2019
2 bin hurma fidanı

“Bugün Fidan Yarın Nefes: 11 Milyon Ağaç ile Geleceğe Nefes Ol” kampanyası çerçevesinde bugün Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde Kurudere’ye yaklaşık 2 bin hurma fidanı dikimi yapıldı.

Türkiye’deki kampanyayla eş zamanlı olarak saat 10.11’de gerçekleştirilen etkinliğe, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileri yanı sıra, Vadili, İnönü ve Paşaköy belediye başkanları, belediye çalışanları ülke genelindeki Orman Dairesi çalışanları, öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Danışmanı Ozan Özuyanık, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin başlattığı kampanya çerçevesinde 81 ilinde 2023 noktada 11 milyon fidanın dikildiğini belirterek, “Türkiye ile gönül bağımızı ifade etmek ve ülkemizde ağaçlandırmayı artırmak için fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan ise, kampanyanın faydalı ve geri dönüşümü olan bir proje olduğunun altını çizdi. Adahan “Çölü sonlandıracak, faydalı, geri dönüşümü olan bir girişim” olarak nitelendirdiği projenin sulama projeleriyle desteklenmesinin önemine değindi.



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