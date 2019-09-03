Sokaklar bizimdir hodri meydan

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, grev kararını açıkladıkları basın toplantısının ardından ayağının tozuyla, Radyo Havadis, Havadis Web TV’nin ortak yayınına katıldı, Kıb-Tek Yönetimi’ne meydan okudu:

BAŞBAKANLIĞA YÜRÜYÜŞ: Özkıraç: Perşembe günü tüm kurum çalışanları saat 10:00’da merkezde bir araya gelecek. Grevi başlatarak Başbakanlığa yürüyeceğiz. Cuma günü de ülke genelinde süresiz grev başlayacak

MAĞDUR ETMEYECEĞİZ: Özkıraç: Grev günlerinde her türlü emniyet ve desteği görevli arkadaşlarımız sağlayacak. Çok acil durumlarda gerekli müdahaleler yapılacaktır. Halk mağdur edilmeyecek

AKSA YÜKTÜR: Özkıraç: AKSA bize 14 kuruşa elektrik satarken KIB-TEK 10 kuruşa üretiyor. Yatırımların yapılmasındaki ısrarımız, AKSA yükünden kurtulmak içindir

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, grev karını açıkladıkları basın toplantısının ardından ayağının tozuyla, Radyo Havadis, Havadis Web TV’nin ortak yayınına katıldı. Melek Arabacıoğlu’nun sorularını yanıtlayan Özkıraç, bir kez daha eylem gerekçelerini, KIB-TEK ile devlet arasındaki alacak verecek ilişkilerini, EL-SEN’in santral yatırımı konusundaki ısrarının gerekçelerini ve AKSA gerçeğini anlattı.

Soru: Kuruma borcu olan kurumları açıklamanız sonrasında halk tarafından EL-SEN’in tavrı büyük bir destek gördü ama bir kesim de neden bu kadar borcun birikmesi beklendi diye soruyor. Neler söylemek istersiniz?

Yanıt: Sosyal medyada paylaştığımız görsellerdeki borçlar bile bugün itibariyle değişti ve arttı. Biz EL-SEN olarak Kurum zaten yıllardır siyasi erk tarafından idare edildiğini ve özerk, demokratik, bağımsız ve profesyonel bir yönetime ihtiyaç duyduğunu her platformda dile getiriyoruz. KIB-TEK’e siyasetin atadığı yöneticiler siyasetçilerin idaresinde olan isimlerdir. Bu da kurumun idari ve mali yönden büyük sorunlar yaşamasının nedenidir. Maliye bakanı ve başbakan diyor ki KIB-TEK’in maliyeden alacağı yoktur. Ben de diyorum ki Maliyenin Kuruma bugün itibarı ile güncel borcu 109 milyondur. Diğer kurumların güncel borçları da ortadadır. KIB-TEK yönetim kurulu geçmiş dönemlerde tefecilerden döviz borçlanarak senelerce AKSA’ya para ödedi. Maliyenin bütçesinin 4’de 1 buçuğuna sahip olan bir kurum bu hallere bilerek ve isteyerek getirilmiştir.

Soru: KIB-TEK’in 3 parçaya bölünmesi ve Kamu Özel Ortaklığıyla yönetilmesi konusunda neler söylemek istersiniz?

Yanıt: TC ile imzalanan protokolde açık ve net olarak KIB-TEK’in 3 parçaya bölünerek özelleştirileceği yazıyor. Kamu Özel ortaklığı tamamen yalan dolandır. Ercan’da biz bunun nasıl bir ortaklık olduğunu toplum olarak gördük ve acısını çekiyoruz. Bu protokolde ayrıca kooperatiflerin kapatılması ve toplu sözleşme düzeninin de ortadan kaldırılacağı yer alıyor. Bu nedenledir ki biz Sendikal Platform ile birlikte yaptığımız görüşmeler ışığında 16 Ağustos’ta EL-SEN olarak yaptığımız genel kurulda aldığımız karar doğrultusunda sokağa inmenin artık kaçınılmaz olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Bu toplum çok badereler geçirdi kimseye teslim olmadı bunlara da teslim olmayacak. Bizim hiç kimse ile bir sorunumuz yoktur bizim gailemiz tüm emekçilerle birlikte bu kavgaya girmek ve bu halkı bölmek isteyen kafatasçı zihniyetle mücadele etmektir. Ayrımcılığa karşı toplumun her kesimi için direniyoruz ve direnmeye de devam edeceğiz. Vatandaş ödüyorsa devletin her kurumu da borcunu ödeyecek bunun başka yolu yoktur.

Soru: EL-SEN kurumların elektriklerini kesme kararı alıp sokağa indiği andan itibaren büyük bir halk desteği aldı peki siyasilerden gelen eleştiriler nasıl oldu?

Yanıt: Biz bu hak talebiyle yola çıkarken ve borcun ödenmesini isterken kendimiz için istemiyoruz. Kıbrıs Türk toplumu için istiyoruz. Bizi vukuatlı ilan edenler oldu evet biz vukuatlıyız. Bizim tarafımız bellidir. Biz halkı karanlıktan aydınlığa taşımak için uğraşan taraftayız. Bundan da hiç bir şikâyetimiz yoktur. Bu kafatasçı zihniyetle bizim mücadelemiz hep devam edecek bu mücadeleden bir adım da geri atmayacağız bu ülke bizimdir bir yöneteceğiz. Dayatma paketlere de toplumun her kesiminin de desteği ve sendikal platformun katkılarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Sokaklar bizimdir hodri meydan.

Soru: Bu ülkede vatandaşın ucuz elektrik kullanımını engelleyen sadece siyaset mi? Yoksa başka nedenler de var mı?

Yanıt: Daha önceki 4’lü koalisyon hükümetinde Bakan Özdil Nami ile hükümet arasında ve partisi arasında bir sürtüşme vardı. Ama EL-SEN olarak bizi ilgilendiren 4 adet dizel santralin alınmasıydı. Bunun için Kurum olarak bu işte uzman olan Yusuf Avcıoğlu, Ercan Hoşkara ve bize katlı koyan Hasan Ulaş Altıok müthiş bir rapor hazırladı ve sundu. Bu raporun hemen arkasına ısmarlama bir rapor hazırlanarak kafa karışıklığı yaratılmaya çalışıldı. AKSA bize 14 kuruşa elektrik satarken KIB-TEK 10 kuruşa elektrik üretiyor bu yatırımların yapılmasındaki ısrarımız AKSA yükünden kurtulmak içindir.

Soru: KIB-TEK’ içinde çalışanların da yaşadığı büyük sıkıntılar var. Çalışanların en büyük sıkıntısı nedir?

Yanıt: Biz daha kamuoyu ile bu sıkıntılarımızı paylaşmadık ama Teknecik Elektrik Santralinde 50 kişi emekliye ayrıldı ama yerine yeni bir kişi bile istihdam edilmedi. Biz bunu dile bile getirmedik.Bir teknisyenin yetiştirilmesi 7 yıl bir mühendisin yetişmesi en az 5 yıldır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen oradaki teknik arkadaşlarım insanüstü bir çaba ile ve tek kuruş ek mesai talep etmeden görevlerini yerine getirmektedirler. Ne geçmiş hükümet ne de şimdiki hükümet bu konuda elini taşın altına koymamıştır. Bunun tek sebebi üretim tesisimizi yani Tekneciği batırmak ve bu özelleştirmeyi hızlandırmaktır. Biz EL-SEN üyeleri olarak buna asla izin vermeyeceğiz

Soru: Kuruma en son yapılan yatırım ne zaman oldu?

Yanıt: Kuruma bu güne kadar hep ufak tefek yatırımlar yapıldı. Kayda değer bir yatırım bu güne kadar yapılmadı ama bu saatten sonra yatırım yapılmak zorunda çünkü enerji sürekli yatırım isteyen ve gelişen bir sektördür. Bu nedenle de özelleştirmeden korkmayın, kamu özel ortaklığından korkmayın diyen siyasetçilere sözüm Ercan da hepsini gördük KIB-TEK’te de aynisinin olmasına müsaade etmeyeceğizdir. Bunların yani sermaye kesiminin gözü Kurumun aylık 150 milyonu aşan gelirindedir ve halk için bir gaileleri yoktur.

Soru: Perşembe günü grev Cuma Günü de süresiz grev kararı aldınız bu konuda neler söylemek istersiniz?

Yanıt: Direne direne geliyoruz. Biz Sendika olarak bu grev kararını alırken halkı en az rahatsız edecek şekilde stratejimizi belirledik. Bu eylemlerimizde halktan ziyade başka kesimler rahatsızlık duyacak. Grev günlerinde her türlü emniyet ve desteği görevli arkadaşlarımız sağlayacak ve çok acil durumlarda gerekli müdahaleler yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu saatten sonra ödeme yapılmasın geçtik, Hükümetin başındakilerin kamuoyu önüne çıkarak 4 adet santralin ihalesini başlatıyoruz demeleridir. Onlar bize bir adım atarsa biz onlara 10 adım atarız. Ama ödeme yapsınlar da grevi geri çekelim gibi bir düşüncemiz kesinlikle yoktur. EL-SEN olarak grevi kaldırmak için tek şartımız bu 4 dizel jeneratörün kuruma kazandırılmasıdır.