Sokağa çıkma yasağı 22.00 itibarı ile başladı

Ülkemizdeki koronavirüs vakalarının artması ve yerel bulaşın azalmasını sağlamak nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından alınan gece sokağa çıkma yasağı saat 22.00 itibarı ile başladı.

Polis Genel Müdürlüğü sokağa çıkma yasağı hakkında bugün vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Polisin paylaşımı şöyle:

“Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, Bakanlar Kurulu tarafından 17 Ocak 2021 tarihi itibariyle gece saat 22:00’dan itibaren, 25 Ocak 2021 sabah saat 05:00’a kadar olmak üzere, gece saat 22:00’dan, sabah saat 05:00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu maksatla, temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye çalışanları, sivil savunma, sağlık çalışanları, kaymakamlıklar v.b.) dışında kalan kişilerin yasağın uygulanacağı saatlerde sokağa çıkmaları yasaktır.

Sokağa çıkma yasağından muaf kişiler haricindeki şahıslar, acil durumlarda polis merkezlerine başvurarak temin edecekleri izin belgesi ile sokağa çıkabileceklerdir.

Tüm halkımızı alınan kararlara uymaya davet eder, sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatırız.”