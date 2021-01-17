Derbide kazanan beşiktaş oldu: 2-0

Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray’ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Ligde 12. galibiyetini alan ve puanını 38’e çıkaran Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

Maçın ilk yarısında Cyle Larin ile önemli bir pozisyonu değerlendiremeyen siyah-beyazlı ekip, 58. dakikada Mbaye Diagne’nin gördüğü kırmızı kartla yakaladığı avantajı iyi kullandı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Josef de Souza ile 1-0 öne geçen Beşiktaş, 90+1. dakikada Georges-Kevin N’Koudou ile fileleri bir kez daha havalandırdı. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı da 2-0 kazandı.

Ligde 12. galibiyetini alan ve puanını 38’e çıkaran Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş, ayrıca 33 puanda kalan Galatasaray ile arasındaki farkı da 5’e çıkardı.

Sergen Yalçın ile derbideki başarısını sürdü

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde derbilerdeki başarılı performansını da sürdürdü.

Beşiktaş, geçen sezon göreve gelen Yalçın yönetiminde 4. derbi mücadelesinde üçüncü galibiyetini aldı.

Geçen sezon Yalçın’ın teknik direktörlüğünde Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe’yi ise evinde 2-0 mağlup etti.

Bu sezonun ilk derbi maçında Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 4-3 üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray’ı ise 2-0 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde 4 derbi maçta 8 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Galatasaray’a karşı evindeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

Siyah-beyazlı ekip, evinde Galatasaray’a karşı yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

İç sahada Galatasaray’a son olarak 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 6 iç saha mücadelesinde 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

2015-2016 sezonunda yine Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçta rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park’ta rakibiyle oynadığı ilk derbi mücadelesini ise 2-2 beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, Vodafone Park’ta Galatasaray ile oynadığı son 4 maçı ise kazanmayı bildi. Siyah-beyazlı ekip, ayrıca bu 4 maçta rakibine gol izni vermedi.

Ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’deki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan topladı.

Evinde üst üste 7. galibiyeti aldı

Beşiktaş, evinde oynadığı lig maçlarında üst üste 7. kez kazandı.

Sezonun ilk iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği’ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 1-0, Medipol Başakşehir’i 3-2, Kasımpaşa’yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-0, Demir Grup Sivasspor’u 3-0, Çaykur Rizespor’u 6-0 ve Galatasaray’ı 2-0 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 lig maçında da rakiplerine gol izni vermedi.

De Souza’dan ilk gol

Maçın 79. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Josef de Souza, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Sezon başında Beşiktaş’a transfer olan De Souza, derbi maçta fileleri havalandırdı.

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu, 2016-2017 sezonunda da sarı-kırmızılı takıma gol atmıştı.

Takımını rahatlatan gole imza atan Georges-Kevin N’Koudou da derbi maçlarda ilk kez fileleri havalandırdı.

58. dakikada Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne’nin siyah-beyazlı oyuncu Francisco Montero’ya yaptığı hareket sonrası gördüğü kırmızı kartın ardından yedek kulübesi bölümünde gerginlik yaşandı.

Pozisyona tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın protokol tribününde bulunanlarla tartıştığı görüldü.

Cüneyt Çakır sakatlandı

Maçın uzatma dakikalarında Taylan Antalyalı’nın vuruşunda beline top çarpan hakem Cüneyt Çakır kısa süreli sakatlık yaşadı.

Bir süre acı içinde yere çömelen Çakır, daha sonra görevini sürdürdü.