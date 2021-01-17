Kamiloğlu: Aşı yaptırmanın bir protokolu var, biraz edep, herkes sırasını beklesin

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu yaptığı sosyal medya paylaşımında sağlık mensuplarına yapılan aşıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Kamiloğlu’nun açıklamasının tamamı:

Aşı yaptırmanın bir protokolu var. Sırası var. Hepsini geçtim bir edebi var. Önce sağlık çalışanları. Ama sağlık çalışanları derken sağlık çalışanlarının eşi, dostu, karısı, kocası değil Ya da iş yerinde çalıştırdığı pilates hocası değil. Ayıp, biraz edep. Herkes sırasını beklesin! Herzaman ki gibi şımarıklık, herzaman ki gibi yüzsüzlük.