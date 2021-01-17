Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden karar değişikliği

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yaptığı yazılı açıklamada, son alınan kararlar Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildikten sonra ekonomi ile ilgili Bakanlıkların da görüşleri dikkate alınarak sürecin bir hafta daha izlenmesine karar verildiği belirtilmiştir.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin açıklamasının tamamı:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ülkemizde pandemi nedeniyle 16 Ocak 2021 tarihinde birtakım kararlar üretmiştir. Takdir edersiniz ki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ülkede görülen vaka sayılarına göre pandemiyi kontrol altına almak amacıyla uygulanması ve/veya uygulanacak kurallar ile ilgili kararlar üretmektedir. Ancak sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar üretmek Bakanlar Kurulu yetkisindedir.

16 Ocak 2021 tarihinde Üst Komitenin almış olduğu kararlar Bakanlar Kurulu’nda enine boyuna tartışılmış ve değerlendirilmiştir. Ekonomi ile ilgili Bakanlıkların da görüşleri dikkate alınarak sürecin bir hafta daha izlenmesine ve ülkede pandemi de dikkate alınarak daha sonra ihtiyaç duyulması halinde 16 Ocak 2021 tarihinde alınan kararların yeniden gündeme getirilip hayata geçirilmesine karar verilecektir.

Bu nedenle 11 Ocak 2021 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve resmi gazetede yayımlanmak sureti ile yürürlüğe giren kararların, yeni kararlar yayımlanıncaya kadar aşağıda belirtilen şekilde uygulamada kalacaktır.

1. Saat 22:00’dan sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, kıraathane, kahvehane, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan kararın aynı şekilde devam etmesine karar verilmiştir. Bu sektörlerde görev yapan kişilerin on dört günde bir PCR testlerinin yinelemeleri gerekmektedir.

2. Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler, 72 saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapabileceklerdir.

3. Ülkemizde yerel vakaların artış göstermesi nedeniyle BM,AB, İngiliz Üs Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

4. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

5. KKTC deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatilinin bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

6. Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin bir sonraki karara kadar durdurulmuştur

7. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

8. Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

9. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

10. Ülkemizde eğitim kurumlarının açılışının ertelendiği nedenle Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

11. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

12. Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

13. Beyramudu’nda ikamet eden kişilerin Üstler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın Üstler Bölgesi’ne günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

14. Evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi hususundaki kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

15. İşyeri açılış törenlerinin, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi vb. faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

16. Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

17. Takım spor müsabakalarının seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.