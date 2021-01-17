Girne’de kaza: Kurtdemir ağır yaralı

Girne’de akşam saatlerinde meydana gelen kazada Girne’de sakin Murat ÖZDEMİR ve Beylerbeyinde sakin Kenan KURTDEMİR çarpışarak yaralandı. Ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir yoğun bakıma alındı.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

17.01.2021 tarihinde saat 06:20 raddelerinde Girne’ de Sht. Ast.Sb.Cemil Akın sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Beylerbeyinde sakin Kenan KURTDEMİR (E-23) yönetimindeki PH 670 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce anayol konumunda bulunan Uğur mumcu caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Mehmet Eren DÜZCE (E-20) yönetimindeki PU 878 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmadan sonra ileri doğru savrulan PH 670 plakalı araç yolun solunda bulunan taş duvara çarptıktan yolun sağına geçip kaldırım taşlarına çarpıp kaldırım üzerinde durmuştur. Yine çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan PU 878 plakalı araç ise yolun solunda bulunan taş duvara ve hasan Cafer İlkokulu tabelasına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu PU 878 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Murat ÖZDEMİR (E-22) yaralanarak kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahade altına alınmıştır. Yine aynı kazada yaralanan PH 670 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Devlet hastanesine kaldırılarak acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip acil servis yoğun bakım ünitesinde müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.