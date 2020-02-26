DAÜ-SEN, Havadis’in belgeleriyle ortaya çıkardığı, Doğu Akdeniz İlkokulu ve Doğu Akdeniz Koleji’nin, Özel Doğa Okulları Ltd.’ye sessiz sedasız yeniden kiralamasıyla ilgili basın açıklaması yaptı:

“HUKUK SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ”: DAÜ-SEN, istifa eden eski Rektör Prof.Dr. Necdet Osam’ın, 6 yıllık görev süresi boyunca, okulların geri alınmasına dair hiçbir adım atmadığını öne sürdü. Okulların, siyasi bir kararla ikinci kez peşkeş çekildiğinin vurgulandığı mesajda, kararla ilgili çok yönlü hukuk süreci başlatılacağını duyurdu

Havadis’in, geçtiğimiz hafta manşetten belgeleriyle duyurduğu ‘DOĞA’ya VYK kıyağı’ başlıklı haberinin yankıları devam ediyor.

4’lü koalisyon döneminin Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit tarafından yeniden DAÜ’ye kazandırılması için sözleşmenin feshi yönünde işlem başlatılan Doğu Akdeniz İlkokulu ve Doğu Akdeniz Koleji’nin, UBP-HP Hükümeti tarafından DOĞA Koleji’ne 11 yıllığına yeniden kiralanmasına, DAÜ-SEN’den kınama geldi.

‘DAÜ okullarını yeniden kaybetti’ başlığıyla yapılan basın açıklamasında, kararın, söz konusu okulların ikinci kez peşkeşi anlamına geldiği ve siyasi olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, karar öncesinde istifa eden DAÜ eski Rektürü Prof. Dr. Necdet Osam’a da, görev süresi boyunca okulların geri alınmasına dair adım atmadığı eleştirisi getirildi.

Açıklamada, sendikanın, kararla ilgili çok yönlü hukuk süreci başlatacağı duyuruldu.

DAÜ-SEN: İkinci kez siyasi peşkeş yapıldı

Havadis’in gündeme taşıdığı haber sonrası, Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Sendikası DAÜ-SEN, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun, eski Doğu Akdeniz İlkokulu DAK ve Doğu Akdeniz Koleji DAİ’nin, Özel Doğa Okulları Ltd.’e 11 yıllığına kiralanması kararını kınayan bir basın açıklaması yayımladı.

‘Bu karar, söz konusu okulların ikinci kez peşkeşi anlamına gelmektedir’ denilen açıklamada, alınan kararın siyasi olduğunun açıkça belli olduğu vurgulandı.

‘Osam ve ekibi 6 yıl sessiz kaldı’

DAÜ-SEN’in açıklamasında, ekonomik akılla ve üniversitenin çıkarlarıyla ilgisi olmadığı söylenen kararda, kısa süre önce istifa eden DAÜ eski Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve çalışma arkadaşlarının da payı olduğuna dair eleştiri yapıldı.

İstifa eden Rektör Prof.Dr. Necdet Osam ve çalışma arkadaşlarının, 6 yıllık görev süreleri boyunca, okulların geri alınmasına dair hiçbir adım atmadığı öne sürülen mesajda, Rektör ve ekibinin müfredat hazırlamadığı, kadro için çalışma yapmadığı, konunun ekonomik zeminini planlamadığı ve 6 yılı bu konuda sessizce geçirdiği söylendi.

Mesajda, ‘Bu bağlamda, Osam’ın sitemi, diğer konulardaki ifadeleri gibi, gerçeği yansıtmamaktadır’ denildi.

‘Çok yönlü hukuki süreç başlatacağız’

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu VYK’nın, bu kararı alırken DAÜ-SEN’i paydaş görmediğinin altı çizilen açıklamada, ‘Peki VYK, DAÜ’nün önündeki mali ve idari sorunları, paydaş görmedikleriyle nasıl çözecektir?’ diye soruldu.

Mesajda, “Bu aşamadan sonra bunun zora girdiği açıktır. Sendikamız, bu konuda çok yönlü hukuk süreci başlatacaktır” denildi.