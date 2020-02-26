Dünya

Saç Dondurma Yarışması’ndan dikkat çeken modeller

26 Şubat 2020

Bu yarışmada saçına en iyi şekli verip donduran kazanıyor! Kanada’daki Takhini Kaplıcaları’nda, şöhreti git gide artan ödüllü Saç Dondurma Yarışması’nda dikkat çeken modeller birbiriyle yarışıyor.

Kanada’nın kuzeyindeki Yukon şehrinde bulunan Takhini Kaplıcaları’nda 2011’den bu yana Saç Dondurma Yarışması düzenleniyor. Bu eğlenceli yarışmanın kazananına 100 dolar ödül veriliyordu. Yıllar içinde şöhreti artan yarışma, 2015 yılında bir fotoğrafın viral (sosyal medyada popüler) hale gelmesiyle dünya çapında tanınır hale geldi.

O günden beri Takhini Kaplıcaları, ödül miktarını 750 dolara çıkardı ve pek çok yeni kategori ekledi. Ancak bu yıl yarışma, daha da üst boyuta taşınarak ödül miktarı yükseltildi. Para ödülü toplam 10 bin dolara çıkarılırken, yarışmaya “en iyi erkek”, “en iyi kadın”, “en iyi grup” kategorilerinin yanı sıra iki sponsorun seçimleri için iki kategori daha eklenerek toplam beş kategoride ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Şimdi beş kategoride en iyi seçilenlerin her biri 2 biner dolar ödül ve bir yıl boyunca kaplıcalardan sınırsız yararlanma hakkı kazanacak.

-20°C hava sıcaklığında kaplıca suyuna girenler, ilginç saç modellerinin buza dönmüş haliyle fotoğraflanıp yarışma sitesinde yayınlanıyor. Site üzerinden herkes en beğendiği saç modellerine puan verebiliyor. 8 Mart’a kadar katılımın sağlandığı yarışmanın kazananı 15 Mart’ta açıklanacak.




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