Kupa Yakın Doğu’nun

Basketbol Federasyon Kupası’nı finalde Koopspor’u 69-55 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kazandı

MAÇIN ADAMI LASHARD ANDERSON

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ABD’li yıldızı Lashard Anderson 22 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, 6 top çalma ve 2 blokla finalin en değerli oyuncusu oldu

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Çetin Yardım, Deniz Orhunöz

Koopspor: Temur (2), Fore (9), Mert, Mandic (21), Andım, Alpay (8), Kemal (9), Kercem (6)

YDÜ: Halil (8), İhsan (15), Kemal (7), Günay, Ahmet (4), Anderson (22), Palmer (13), Aykut

1.periyot: 12-12

İlk yarı: 29-35

3.periyot: 44-56

Basketbol Federasyon Kupası’nı finalde Koopspor’u 69-55 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve BRT 2’den naklen yayınlanan maçın ilk periyotunda taraflar sayı bulmakta zorlandı ve bu bölüm 12-12 berabere geçildi.

İkinci periyotta daha iyi oynayan Yakın Doğu, Anderson’un etkili oyunu ile devreyi 35-29 üstün tamamladı.

İkinci devrede de kıyasıya bir mücadele vardı, YDÜ üçüncü periyotta çift haneli sayılara farkı çıkarararak bu bölümü 56-44 önde kapattı.

Son periyotta da etkili olan taraf Yakın Doğu oldu ve farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı 69-55 kazanarak Federasyon Kupasının sahibi oldu.

Maçın en değerli oyuncusu Anderson

Karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi’nin ABD’li yıldızı Lashard Anderson 22 sayı 12 ribaunt, 5 asist, 6 top çalma ve 2 blokluk performansı ile spor yazarları tarafından maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Koopspor’un Sırp oyuncusu Mukasin Mandic maçta bir teknik faul bir kasti faulden dolayı oyundan ihraç edildi.