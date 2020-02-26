2.derece yırtık! 0-4

Futbolda Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final ilk maçında Küçük Kaymaklı, sahasında Yenicami’ye 4-0 mağlup oldu

JOHN HAT TRİCK YAPTI: Kupa çeyrek finalinde dün oynanan Kaymaklı-Yenicami maçında Yenicami, John Ebuka’nın 3 ve Hascan’ın golleri ile 4-0 galip geldı. 11 Mart’ta oynanacak rövanş maçı öncesi yarı final kapısını aralayan Yenicami, 4 gün önce yaptığı “John’un çekilen MR sonucu sağ ayak hamstreing kasında ikinci derece yırtık tespit edilmiştir” açıklaması dün en çok konuşulan şey oldu.

Futbolda Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final birinci maçı dün oynandı. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı ile Yenicami arasında oynanan çeyrek final ilk maçında Yenicami rakibini 4-0 mağlup ederek büyük avantaj elde etti. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçlarında geri kalan karşılaşmalar bugün yapılacak. Çeyrek final rövanş maçları 11 Mart’ta oynanacak.

Yenicami rahat kazandı: 0-4

Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında, Ruso Stadı’nda Kaymaklı’ya konuk olan Yenicami maçı 4-0 kazanarak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti. Siyah-beyazlı takım 27’inci dakikada Kaymaklı kalecisi Efe’nin hatasından John Ebuka’nın golü ile 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla önde kapattı. İkinci devreye Kaymaklı iyi başlasa da golü bulan yine Yenicami oldu. John 59’uncu dakikada Kaymaklı savunması arasında kontrol ettiği topu dönerek sert vurdu ve takımını 2-0 öne geçirdi. 63’üncü dakikada sağdan yapılan ortada John rahat pozisyonda topu kafa vuruşu ile filelere göndererek skoru 3-0’a taşıdı ve hat-trick yapmış oldu.

Maçın skorunu belirleyen gol ise 87’de günün etkili isimlerinden Hascan’dan geldi.

John’un MR açıklaması damga vurdu

Ülkemizin gol kralı futbolcusu John Ebuka’nın 3 gol atarak takımını sırtladığı maçta en çok konuşulan konu kulübün 4 gün önce yaptığı duyuru oldu.

Yenicami kulübü yaptığı açıklamada “John’un çekilen MR sonucu sağ ayak hamstreing kasında ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun 10 gün içerisinde takıma dönmesi öngörülmektedir” denilmişti.

Açıklamadan 4 gün sonra sahalara dönen ve hat-trick yapan John’un sakatlık açıklamasının hatalı, eksik veya kamuoyunu yanıltıcı yapıldığı ortaya çıktı.