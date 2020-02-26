DünyaSürmanşet

Yangınlar Avustralya’daki ormanların yüzde 21’ini yok etti

26 Şubat 2020

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW), Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde yaklaşık 6 ay boyunca süren ve 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarında, ormanların yüzde 21’inin kül olduğu belirlendi.

Western Sydney Üniversitesi Hawkesbury Çevre Enstitüsü, Eylül 2019’da NSW’de başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde etkili olan yangıların ormanlara verdiği zararı araştıran raporunu yayımladı. Aylarca kontrol altına alınamayan yaklaşık 11 milyon hektarlık orman ve çayırlık alanı yok eden yangınların ‘‘Dünya çapında eşi görülmemiş’’ olarak nitelendirildiği rapor,  NWS ve Victoria’da yaklaşık 5,8 milyon hektar geniş yapraklı ormanın yandığını ortaya koydu.

Söz konusu raporu hazırlayan araştırmacılardan Western Sydney Üniversitesi’nde Yangın Risk Yönetimi Araştırma Merkezi yöneticisi Doç. Dr. Matthias Boer, şu değerlendirmeyi yaptı: ‘‘Tarihsel olarak baktığımızda, Avustralya ve diğer kıtalarda her yıl orman alanlarının yüzde 5’inin yandığı belirlenmişti. Sadece Asya ve Afrika’daki küçük orman bölgelerinde bu oranın yüzde 8-9’a yükseldiği kaydedilmişti.

Ancak Avustralya’nın 2019-2020 sezonunda, tek bir sezonda yanan orman alanı yüzde 21’e çıktı. Bu son 20 sene içerisinde hiçbir orman biyomunda görülmemiş, küresel olarak eşi benzeri yaşanmayan bir yanma ölçeğidir.’’ Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül 2019’da başlayan ve diğer eyaletlerde de etkili olan yangınlarda, toplam 11 milyon hektara yakın alanın ve 3 binden fazla evin kül ve yaklaşık 1,25 milyar hayvanın da telef olduğu açıklanmıştı. Kırsal İtfaiye Servisi yaklaşık 6 ay süren tüm yangınların, yoğun yağmurların da yardımıyla 14 Şubat’ta kontrol altına alındığını duyurmuştu.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Tatlısu bölgesinde elektrik kesintisi

Tatlısu bölgesinde elektrik kesintisi

25 Şubat 2020
Photo of Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 699’a çıktı

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 699’a çıktı

25 Şubat 2020
Photo of Koronavirüsün Avrupa’daki merkezi İtalya

Koronavirüsün Avrupa’daki merkezi İtalya

25 Şubat 2020
Photo of İran Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

25 Şubat 2020
Photo of Aslanköy’de elektrik kesintisi

Aslanköy’de elektrik kesintisi

25 Şubat 2020
Photo of BRTK’da perşembe günü grev var

BRTK’da perşembe günü grev var

25 Şubat 2020
Photo of İdlib için BM’den uyarı: Gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz

İdlib için BM’den uyarı: Gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz

25 Şubat 2020
Photo of Çin, İsveç vatandaşı Gui Minhai’yi ‘casusluk’ suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırdı

Çin, İsveç vatandaşı Gui Minhai’yi ‘casusluk’ suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırdı

25 Şubat 2020
Photo of Pandemi nedir, koronavirüs pandemiye dönüşür mü?

Pandemi nedir, koronavirüs pandemiye dönüşür mü?

25 Şubat 2020
Photo of Koronavirüs: Binlerce kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınının kaynağı ne?

Koronavirüs: Binlerce kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınının kaynağı ne?

25 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı