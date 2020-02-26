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Demokrasi ve YDK ŞAMPİYON

26 Şubat 2020

Ortaokullararası Hentbol Birinciliğinde şampiyonlar belli oldu

FİNALLERDE FAVORİLER GALİP: Kızlarda Oğuz Veli Ortaokulu’nu 17-5 yenen Demokrasi Ortaokulu şampiyon olurken, erkeklerde Demokrasi Ortaokulu karşısında 28-11 galip gelen Yakın Doğu Koleji zafere ulaştı

 

Ortaokullar arası hentbolda şampiyonlar belli oldu.

UKÜ Spor Salonu’nda oynanan finallerde kızlarda Demokrasi Ortaokulu ve erkeklerde de Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu.

 

Şampiyonlar belli oldu

UKÜ Arena Salonu’nda oynanan finallerde kızlarda Oğuz Veli Ortaokulu’nu 17-5 yenen Demokrasi Ortaokulu şampiyon olmayı başardı.

Üçüncülüğü ise Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni 5-4 yenen Bayraktar Türk Maarif Koleji aldı.

Erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji final maçında Demokrasi Ortaokulu karşısında 28-11 galip gelerek şampiyonluğu kazandı.

Üçüncülük maçında Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bayraktar Türk Maarif Koleji karşısında 21-8 galip geldi.

Kızlarda Demokrasi Ortaokulu ve erkeklerde Yakın Doğu Koleji takımları17-24 Mart tarihlerinde Kahramanmaraş’ta yapılacak finallere katılmaya hak kazandılar.

 




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