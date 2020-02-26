İşverenlere sosyal güvenlik desteği sağlayan teşvik paketi yürürlükte

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, en az bir, en fazla 10 çalışanı olan işverenlere 24 ay süresince sosyal güvenlik desteği verileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Sucuoğlu, en az bir en fazla 10 çalışanı olan küçük esnafa yönelik Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının iki yıl süreyle devlet tarafından işverenlere iade edilmesini öngören “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Değişiklik Tüzüğü’nün” Bakanlar Kurulu’nca onaylandığını açıkladı.

Sucuoğlu, yürürlüğe girecek “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Değişiklik Tüzüğü” kapsamında, 2 Mart 2020’den itibaren altı ay içinde İhtiyat Sandığı Dairesi’ne başvuran, kendi dahil en az bir en fazla 10 kişi istihdam eden KKTC vatandaşı işverenlere, başvuru tarihinden itibaren 24 ay boyunca devlet tarafından sosyal güvenlik ödemesi yapılacağını kaydetti.

“Tüzük kapsamına girip Sosyal Güvenlik Destek ödemesi almaya hak kazanan işverenlere istihdam tarihine bakılmaksızın istihdam ettikleri kişiler için yatırdıkları Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin işveren katkı payları ile İhtiyat Sandığı depozitlerinin tamamı kadar, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile işverenlerin ise Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin tamamı kadar teşvik ödemesi yapılacak.” ifadelerini kullanan Sucuoğlu, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara ve işverenlere yapılacak ödemelerde, ödeme tarihi itibariyle Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası veya Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca işverenlerin yaşına göre öngörülen en düşük prim basamağına denk gelen kazancın esas alınacağı da vurguladı.

KOŞULLAR

İşverenlerin sosyal güvenlik destek ödemesinden yararlanabilmeleri için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu olmaması, Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki borcu ile ilgili olarak yürürlükte olan veya çıkarılacak olan herhangi bir aftan yararlanmamış olması, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olmaması veya borcu varsa bu borcun yapılandırılmış olması ve taksitlerini düzenli ödemesi koşulu aranacağını belirten Sucuoğlu, destekten yararlanmak isteyen işverenlerin, 2 Mart Pazartesinden itibaren İhtiyat Sandığı Dairesi ve şubelerine başvuruda bulunabileceklerini kaydetti.