Kıbrıs

45 yaşındaki Öğretmenoğlu yaşamını yitirdi

26 Şubat 2020

Lefkoşa’da sakin 45 yaşındaki Güneş Öğretmenoğlu, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında rahatsızlanan ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öğretmenoğlu (E) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğretmenoğlu’nun, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

GİRNE’DE UYUŞTURUCU

Girne’de dün bir evde polisin yaptığı aramada 3 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

C.L.A. (E-33) adlı kişi tutuklanırken, ele geçirilen madde emare alındı.




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