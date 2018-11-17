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Sivri attığı golle idmanda ‘Sivrildi’  

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı dünkü çalışmayla sürdürdü

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı’nın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takım’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken, 65’inci dakikada Malik Karaahmet’in attığı gol ile birlikte maç, A Takım lehine 2-1’lik skorla neticelendi.




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