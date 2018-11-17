Offroad heyecanı Hipodroma taşınıyor

4 SINIFTA YAPILACAK

4 farklı sınıfta gerçekleştirilecek offroad yarışı, yarın Alayköy’de bulunan Hipodromun yanında hazırlanan 2,4 kilometrelik parkurda yapılacak. Yarışlar saat 10.00’da başlayacak

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği, 2018 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı yarın yapılıyor.

Yarış, KKTC Jokey Kulübü’nün Alayköy’de bulunan Hipodromunun yanında hazırlanan 2,4 kilometrelik parkurda yapılacak.

Yarış saat 10.00’da

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler parkuru biri deneme olmak üzere dörder kez geçecekler.

Yarın saat 10.00’da başlayacak olan organizasyonda yarışmacılar araçlarının motor hacimlerine göre 4 sınıfta mücadele edecekler. Birincilerin belirlenmesiyle takribi 13.30’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

KKORD Hipodrom Offroad yarışı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra; Alayköy Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Güven Sigorta ve Bigibox’un destekleri ile gerçekleştirilecek.