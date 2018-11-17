Bosna’dan davet var

HENTBOLCULARIMIZ, TEMMUZDA BOSNA YOLCUSU

Sinanovic, KKTC Hentbol Milli takımını temmuz ayında Bosna’da Bosna Hersek, Slovenya, Hırvatistan ve Sırbistan’ın katılacağı turnuvaya davet etti

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Bosna Hersek Eğitim Bakanı aynı zamanda Hentbol Federasyonu Başkanı da olan Mensur Sinanovic ile görüştü.

İki ay önce federasyon başkanlığına getirilen Sinanovic ile Ayhan önceki gün Girne’de bir araya gelerek iş birliği konusunu konuştular.

Bosna’dan davet

Bosna Hersek Milli Eğitim ve Hentbol Federasyonu Başkanı Mensur Sinanovic, KKTC Hentbol Milli takımını temmuz ayında Bosna’da; Bosna Hersek, Slovenya, Hırvatistan ve Sırbistan’ın katılacağı turnuvaya davet etti.

Ayhan da, Bosna Hersek Hentbol takımlarını düzenleyecekleri turnuvada görmek istediklerini belirtti. Sinanovic bu davete seve seve katılabileceklerini söyledi.