Rooney milli takıma veda etti

Kariyerine MLS ekibi DC United’da devam eden Wayne Rooney, son olarak 11 Kasım 2016’da formasını giydiği İngiltere Milli Takımı’ndaki jübilesi için sahaya çıktı. Mücadelenin 58. dakikasında oyuna giren 33 yaşındaki Rooney, 120. kez milli formayı giydi. Rooney, 53 golle İngiltere Milli Takımı’nın en skoreri unvanını elinde tutuyor.