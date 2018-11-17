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Türkiye’nin konuğu İsveç

MAÇ 19.00’DA TRT1’DE: Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek. Konya'da oynanacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Mücadele KKTC saati ile 19.00'da başlayacak

UEFA Uluslar Ligi gruplarında sona yaklaşıldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek. Konya’da oynanacak zorlu mücadele TRT1’den naklen yayınlanacak. Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu’ndaki son maçında İsveç ile kozlarını paylaşacak. Konya’da bileği bükülmeyen Türkiye A Milli Futbol Takımı, İsveç’i Büyükşehir Belediye Stadı’nda konuk edecek. Milliler, bu karşılaşmayı kazandığı takdirde B Grubu’nda kalacak. Türkiye’nin, grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma KKTC saatİ 19.00’de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek.




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