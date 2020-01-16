Sivil isyan

“Yol yoksa seyrüsefer de yok” sloganıyla sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup Başkent Lefkoşa’da eylem yaptı trafikte yaşanan kaos ve seyrüsefer zammını eleştirdi

İKTİDARA ELEŞTİRİ: Küçük Kaymaklı Şehitler anıtı önünde toplanan yüzlerce eylemci, trafikte yitirilen canlara tepkisiz kalan iktidarı eleştirdi. Eylemde “susma sustukça sıra sana gelecek”, “yol yoksa seyrüsefer de yok”, “halkız, haklıyız, kazanacağız” şeklinde sloganlar atıldı

ZAMLARA TEPKİ: Eylemde, KKTC’deki yolların “vahim durumuna” olduğu belirtilerek yol yokken seyrüsefere zam yapılması eleştirildi. “Halkın ödedikleri vergilerin karşılığını almak için buraya toplandık” diyen konuşmacılar, hükümete mazeret değil çözüm üretme çağrısı yaptı

HER AİLEDE ACI: Eylem sırasında trafik çarpışmalarında yakınlarını kaybedenler adına da konuşmalar yapıldı. Aile yakınlarını trafikte kaybetmenin ne denli büyük bir acı olduğuna işaret eden konuşmacılar, hükümetler başta olmak üzere herkesin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi

Yunus Diler

Yollarda yiten canları, yolların vahim durumunu ve seyrüsefer harçlarına yapılan zamları protesto etmek isteyen yüzlerce kişi dün gece Kaymaklı Şehitler Anıtı etrafında toplandı.

Sosyal medyada, “Yol yoksa seyrüsefer de yok” grubu altında toplanarak eylem kararı alan vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde düzenlenmesi planlanan ancak şiddetli yağmurlar nedeniyle ertelenen eylemi hatırı sayılır bir katılımla gerçekleştirdi.

Eylemde, sosyal medyada grubunu kuran ve örgütlenmeyi organize eden kişilerin yanında, trafik çarpışmalarında canlarını kaybeden ailelerin konuşmalarına da yer verildi.

Herhangi bir partinin veya sivil toplumunun güdümüyle toplanılmadığını ve toplananların “halk” olduğunu belirten konuşmacılar, halkın ödedikleri vergilerin karşılığını almak için bu eylemi düzenlediklerini belirtti.

Eylemde yapılan konuşmalarda, eylem komitesinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından aranarak görüşme talep edildiğini, telefon görüşmesinde Atakan’ın kendilerine yollardaki sorunların çözümü için Bakanlığa yeterince bütçe ayrılmadığını söylediği de aktarıldı. Konuşmalar sırasınca hükümet istifaya da çağrıldı.

Hükümete süre

Eylemdeki konuşmalar neredeyse iki saat sürdü. Konuşmalar sırasında hükümete süre verilerek, yollardaki düzeltmelerin yapılmadığı takdirde eylemlerin daha da büyüyerek tekrarlanacağı söylendi.

Meşalelerin yakıldığı, “Ya Yol Yap, Ya Yoldan Çekil”, “Yolumuz Yol Değil”, “Yol’suzluğa Hayır”, “Zamlara Hayır De, Ayağa Kalk” gibi pankartlar açıldı.