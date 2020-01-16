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Uyuşturucu her yerde

16 Ocak 2020

Gazimağusa’da, 1 kilo 100 gram hintkeneviri, Girne’de ise 33 adet uyuşturucu içeren hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, polis tarafından yapılan aramada, sırt çantasında yaklaşık 1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir kişi tutuklandı.

 

Polis açıklamasında, Salı gecesi saat 23:30 sıralarında tutuklanan kişinin, M.F.(E-44) olduğu belirtildi.

Girne’de ise, Canbolat Sokak’ta polis tarafından yapılan aramada, üzerlerinde MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 32 adet bütün, 2 adet yarım hap, yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kırık hap parçaları ve yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan K.M. (E-31) ve D.K.(E-31) tutuklandı.

 



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