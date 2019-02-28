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Sigortalılardan alınacak primlerle ilgili yeni düzenleme!

28 Şubat 2019
çalışma-bakanığı

Sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlar, yeniden belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası” ve “Sosyal Güvenlik Yasası” kapsamında çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırların, yeniden belirlendiğini açıkladı.
Buna göre, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlar, Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere şöyle belirlendi:

“(a)alt sınır günlük 105.- TL ve aylık 3.150.- TL

(b) üst sınır günlük 735.- TL ve aylık 22,050.- TL

Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlar da, 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere;

“(a) alt sınır günlük 105.- TL ve aylık 3.150.- TL

(b) üst sınır günlük 735.- TL ve aylık 22,050.- TL olarak belirlendi.

“Bu duyuru tüm işveren ve iş sahiplerine ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara gerekli tebligat yazılı olarak yapılmış sayılacaktır” ifadelerine yer verilen açıklamada, daha fazla bilginin Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirliklerinden edinilebileceği kaydedildi.

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