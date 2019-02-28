Sosyal Sigortalar Dairesi personeli Ahmet Demirağ performansı karşısında ödüllendirildi

Sosyal sigortalar Dairesinde Planlama Hizmet Sınıfı I. Derece Bilgisayar Programcısı kadrosunda görev yapan Ahmet Demirağ, göstermiş olduğu üstün performans karşısında ödüllendirildi.

Sosyal Sigortalar Dairesi müdürlüğü Ahmet Demirağ’ın göstermiş olduğu olağanüstü çaba ve başarısıyla Daire’ye sağladığı emek ve kaynak tasarrufu ile mali faydadan dolayı , kendisine 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 104. Maddesinin (2)’inci fıkrası altında ödüllendirilmesini uygun gördü.

Ahmet Demirağ’ın hazırlamış olduğu mevzuata uyumlu yazılımlar ve otokontrol mekanizmaları sayesinde, gerek personel eksikliği gerekse personel hatasından kaynaklanan sorunlar en aza indirilmiş ve hizmetlerin sunumundaki kalite artmıştır. Hazırlanan programlar çerçevesinde ilaç paralarının 8 ay geriden ödenmesinin önüne geçilmiştir.

Ahmet Demirağ, çalışmaları ile ayrıca Daireye yapılan her türlü elektronik ortamda takip, af yasaları ile ilgili programların hazırlaması, serbest çalışan hekimlerin düzenlemiş olduğu reçetelerin özel eczanelerden temin edilmesi ile ilgili Daire uygulamalarında yaşanan birçok sorunun giderilmesi için Dairede ilk kez hayata geçirilen otomasyon sisteminin yazılımlarını gerçekleştirmiş, Daire daha çağdaş bir kontrol sistemine kavuşmuştur. Bu boyuttaki yazılımlar büyük meblağlar karşılığında dışardan hizmet alınması suretiyle gerçekleştirilirken, Ahmet Demirağ yürüttüğü diğer görevleri yanında bu projeyi de başarılı bir şekilde kullanıma sunmuştur.

Ahmet Demirağ’a başarılarından dolayı 3 aylık maaş tutarındaki ödülünü Çalışma veSsosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler takdim etti.