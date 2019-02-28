KTEMB, SEHK VE Yunan Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden sel mağdurlarına ortak bağış

Aralık ayında yaşanan sel felaketinde zarar gören evler için Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği (SEHK) ve Yunanistan Elektrik Müteahhitleri Birliği (PA) tarafından toplanan yardım Dikmen Belediyesi aracılığıyla ihtiyaçlı aileye verildi.

KTEMB’den yapılan açıklamaya göre Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi tarafından karşılanan KTEMB ve SEHK heyetleri selde zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Daha sonra ihtiyaçlı aileyle görüşen heyet toplanan yardım paralarını bağışladı.

KTEMB Başkanı Bora Karaçam, SEHK Başkanı George Kyriacou ve PA Başkanı Manolis Kafkalas tarafından yapılan ortak açıklamada 2016 yılında Kıbrıs Rum Kesiminde Trodos bölgesindeki yangın ve Yunanistan’da geçtiğimiz yıl meydana gelen yangın felaketleri için de üç birlik tarafından benzer sembolik yardımların yapıldığı hatırlatıldı. Ülkede yaşanan selde hayatını kaybeden gençler için duyulan derin üzüntü ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve bu tür olayların tekrarlanmaması temennisiyle selden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.