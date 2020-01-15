Sigortadan para almak için çarpıştılar

Lefkoşa-Dikmen anayolunda önceki gün meydana gelen çarpışmanın sigorta şirketini dolandırmak kastı ile bilinçli olarak yapıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 6 kişi tutuklanarak dün yargıç huzuruna çıkarıldı

Evrim KAMALI

Sigorta şirketini dolandırma kastı ile iki arabayı birbirine vurup, kasıtlı şekilde hasara uğratan Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük, Mehmet Küçük, Murat Küçük, Murat Çalışkan, Yavuz Küçükkaraca tutuklandı. Zanlılar, Suç işlemek kasti ile gizli ittifak kurmak, Amme Fesatçılığı ve Suç işlemeye teşebbüs suçlarından dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Süleyman Açıkada, Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük, Mehmet Küçük, Murat Küçük, Murat Çalışkan, Yavuz Küçükkaraca’nın, önceki gün Lefkoşa Dikmen Anayolu’nda TND 835 ve HV 495 plakalı arabaları çarpıştırarak hasara uğrattıklarını kaydetti.

Açıkada, zanlıların bu çarpışmayı sigorta şirketini dolandırma kastı ile yaptıklarını söyledi.

Polis memuru Süleyman Açıkada, zanlıların 13 Ocak 2020 tarihinde tutuklandıklarını belirtti.

Açıkada, soruşturmanın henüz başladığını, zanlıların verdiği gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını, alınacak olan ifadeler olduğu ayrıca zanlıların daha önceden benzer suçlarının olup olmadığının araştırılacağını ifade etti.

Açıkada, bu aşamada zanlıların poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.