Polis, gerçeğin peşinde

Aynı evi paylaştığı sevgilisi A.D’yi kemerle döverek kaburgalarını kırma suçlamasıyla tutuklu bulunan Bestami Diko, mahkemedeki ifadesinde, iddiaları reddedip, A.D’nin yaralarının trafik çarpışması sonucu oluşluğunu öne sürdü

Evrim KAMALI

Karaoğlanoğlu’nda sevgilisini kemerle dövüp, kaburgalarını kırdığı iddiası ile tutuklanan Bestami Diko dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Adnan Kardeşler, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nden 13 Ocak 2019 tarihinde A.D. isimli kadının darp edildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, hastaneye gidildiğini, doktor ile görüşüldüğünü, A.D. isimli kadının iki kaburgasında kırık, sırtında 3-4 günlük olduğu belirtilen morluk, burnunda yara, şişlik ve morluk olduğuna dair rapor aldıklarını belirtti.

A.D.’nin ifadesine başvurduklarını kaydeden Adnan Kardeşler, Karaoğlanoğlu’nda birlikte yaşadığı sevgilisinin kendisini kemerle dövüp, ayakkabısının tabanı ile kaburgalarına basıp kırdığını söylediğini aktardı.

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının tutuklandığını, ifadesinde A.D.’yi dövmediğini, vücudundaki izlerin trafik çarpışması sonucu olduğunu iddia ettiğini açıkladı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden Adnan Kardeşler, 3 gün süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar zanlının 3 gün süre ile polis hücresinde tutuklu kalmasına emir verdi.